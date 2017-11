!Ten cuidado! Falso logo de Netflix puede robar tus datos personales

Netflix se ha convertido en el portal de streaming más popular entre niños, jóvenes y adultos, en la actualidad cuenta con más de 110 millones de suscriptores en todo el mundo. Esta aplicación también se caracteriza por realizar sus propias producciones como House of Cards, Orange is the New Black o Stranger Things.

Sin embargo, el logo de Netflix ahora es utilizado para otra clase de propósitos, como estafas y robo de datos a través de Internet.

El ataque cibernético más reciente ocurrió en Estados Unidos, en donde a varios suscriptores de ese país les llegó un mensaje a su correo electrónico con el asunto “notificación de suspensión”.

Al abrir el mensaje aparece una notificación con el logo de Netflix que indica que hay un “problema con el pago” y que el usuario debe reiniciar su membresía e introducir sus datos bancarios.

“No hemos podido validar tu información de pago para el siguiente ciclo de cobro de tu subscripción, por lo que vamos a tener que suspender tu cuenta si no recibimos una respuesta en las próximas 48 horas”, establecía el mensaje.

Hasta el momento se desconoce si a los usuarios de Latinoamerica también les llegó el mensaje. Según el portal de noticias Deadline “el link que está en el texto, que fue enviado a partir de este domingo 5 de noviembre, conduce a una página que no es la oficial de la plataforma de televisión online”.

Por ahora la compañía de Netflix se mantiene al margen con respecto al tema, pues no ha dado a conocer su posición sobre el texto enviado a sus usuarios.

Fuente: 24horas.cl