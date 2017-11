Top 10: Lugares del mundo que no tienes permitido visitar

En el mundo hay cientos de lugares que por muy atractivos que sean, no están abiertos para ser visitados por todos e incluso hay sitios que no pueden ser visitados por nadie.

Cuando piensas en viajar no se te pasa por la cabeza que hay lugares que no te permitirán visitar. Están sitios del mundo como Chernobyl y el Área 51 que son conocidos por la imposibilidad de visitarlos, pero hay otros que no es que guardan secretos estatales o están contaminados con radiación, pero que igual son tan exclusivos o peligrosos que no podrás visitarlos.

Será raro que alguien planee vacaciones a estos lugares, pero por si acaso te invitamos a revisar el top 10 de Watchmojo que recoge 10 sitios que no tienes permitido visitar.