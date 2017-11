Trump cumple con ceremonia e indulta a dos pavos antes del Día de Acción de Gracias

Cada año, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias y la comida clásica para este festejo es pavo al horno.

Desde la presidencia de Abraham Lincoln también hay una tradición que manda a indultar a un pavo por orden del primer mandatario.

Así, Donald Trump indultó a dos pavos y los salvó de su destino de ser preparados y horneados en una de las celebraciones más grandes de Estados Unidos.

Según RT, “En la tradicional ceremonia anual, a la que acudieron también Melania, la primera dama, y el hijo del matrimonio, Barron, fueron perdonados dos pavos, de nombre Drumstick y Wishbone”.

La historia cuenta que el hijo de Lincoln se encariñó tanto con el pavo que criaron en la casa del Presidente, que éste decidió salvarle la vida, creando así una tradición, que solo se hizo oficial cuando George H. Bush la planteó como ceremonia anual en 1984.

Today, we continued a wonderful American Tradition at the White House. Drumstick and Wishbone will live out their days in the beautiful Blue Ridge Mountains at Gobbler’s Rest… pic.twitter.com/fsS8B8f5UR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2017