Uma Thurman y su reacción frente al acoso en Hollywood

La actriz Uma Thurman tuvo una fuerte reacción por el tema del acoso sexual en Hollywood y confesó que aún no está dispuesta a hablar.

La actriz de Pulp Fiction reaccionó con enfado al ser preguntada por los casos de abusos sexuales que se están destapando en la industria del cine y que tienen como principales acusados a Kevin Spacey y a Harvey Weinstein.

“No tengo nada para decirte, porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada, generalmente me arrepiento de lo que digo“, le contestó Uma Thurman a una periodista durante el estreno de la obra de Broadway The Parisian Woman.

La estadounidense afirmó que cuando se sienta menos enfadada dirá “lo que tenga que decir”. Su testimonio es uno de los más esperados debido a su conexión con Weinstein, muy unido a su vez a la carrera de Tarantino.