|VIDEO| Un dirigible de 20 toneladas se estrella

Airlander 10, la aeronave más grande del mundo, se estrelló hoy en el Reino Unido.

El dirigible de 20 toneladas resultó gravemente dañado en una colisión contra el suelo cerca de la aldea de Cardington, en el condado de Bedfordshire, donde se encuentra una de las bases de la Real Fuerza Aérea Británica.

El incidente ocurrió cuando el dirigible estaba amarrado. Según el fabricante de aviones británico Hybrid Air Vehicles, 2 empleados sufrieron lesiones menores y uno de ellos debió ser hospitalizado.

World’s LONGEST aircraft Airlander 10 crashes in a field sparking fears of helium gas and fuel leaks https://t.co/EtqaE5Svss

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 18 de noviembre de 2017