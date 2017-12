Abuela compró bombillos de Navidad pero se llevó una gran sorpresa

Alex Bermingham, una usuaria de Twitter compartió una serie de imágenes en el que muestra la adquisición de su abuela para el árbol de Navidad.

“Mi abuela, de 74 años, compró bombillos de Navidad en Dunnes Stores, y me acabo de percatar al decorar el árbol de que, sin darse cuenta, lo que ha comprado son en realidad tangas de color lavanda. Les deseo a todos una morbosa Navidad”, escribió la usuaria en la publicación.

Su abuela no se dio cuenta de que no eran adornos para el árbol, sino que eran embases de ropa interior. De inmediato las imágenes se viralizaron en redes sociales, alcanzando más de 31 mil me gusta y alrededor de 18 mil retuits.

My 74 year old grandmother bought Christmas baubles in Dunnes Stores, which I have just realised upon decorating her tree that unbeknownst to her upon purchase, they are in fact, lavender glitter G-strings.

Wishing everyone a kinky Christmas this holiday season. pic.twitter.com/saLDl4vcwa

— Alex. (@Alex_Bermingham) 11 de diciembre de 2017