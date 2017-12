Actriz de ‘Star Wars: The Last Jedai’ criticada por inusual vestido

Este martes se realizó la premiere de la película ‘Star Wars: The Last Jedai’, en la que participó la actriz Daisy Ridley, quien se llevó todas las miradas por su particular atuendo.

La guapa actriz utilizó un vestido negro de un solo hombro hasta los tobillos, pero eso no fue lo que llamó la atención, sino fue la tela con la que estaba confeccionado, ya que parecía de plástico de funda de basura.

El vestido pertenece a la colección primavera-verano 2018 de Raf Simons para Calvin Klein y fue inspirado en las heroínas de cine de terror, pero pese a ser un exclusivo atuendo fue muy criticado en redes sociales.

Sin embargo, los especialistas en moda y diseño alabaron a Ridley por su vestido y afirmaron que lució muy elegante.

NEW || Daisy at The Last Jedi Premiere in London 😭🖤 I love this look so much 😍 Una publicación compartida por Daisy Ridley France ♡ (@daisyridley.ig) el 12 de Dic de 2017 a la(s) 9:53 PST

Fuente: 24horas.cl