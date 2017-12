Acusan de abuso sexual a Melanie Martinez

Melanie Martinez es una cantante conocida por su participación en la tercera temporada de La Voz Estados Unidos y ahora está envuelta en un escándalo.

La cantante fue acusada de violación por quien fuera su mejor amiga, la también artista Timothy Heller.

“Jamás dije sí. Siempre dije no, repetidamente. Pero ella usó su poder sobre mí y me hizo añicos. Para que no haya confusión: mi mejor amiga abusó de mí. Me practicó sexo oral y después me penetró con un juguete sexual sin preguntarme”, dijo Heller.

Heller contó lo sucedido en su cuenta de Twitter, pero esta semana reveló que Melanie Martines habría sido la agresora en una noche de pijamada, en la que también le habría obligado a fumar marihuana.

En cuanto a Martinez, también hizo una publicación en reses sociales para defenderse de la acusación y publicó que

“Lo que ella y yo compartimos fue una amistad cercana durante un periodo de tiempo. Llegamos a la vida de cada una al tiempo que empezábamos nuestras carreras y nos intentamos ayudar la una a la otra. Ambas hemos sufrido para enfrentarnos a nuestros propios demonios y los nuevos caminos que nos forjábamos, pero realmente creo que intentábamos elevarnos la una a la otra. Ella nunca dijo no a lo que decidimos hacer juntas. Y aunque ya no somos amigas, le envío mi amor y luz siempre”.

Melanie Martinez es la primera mujer acusada de abuso en esta cadena de escándalos que involucran a estrellas del espectáculo.