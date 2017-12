Antonio Valencia anota gol y récord en la Premier League

Antonio Valencia anotó el primer gol de Manchester United en el partido contra Arsenal, y de paso rompió un récord.

El futbolista ecuatoriano se convirtió en el sudamericano con más apariciones en la historia de la Premier Legue.

Valencia cumplió su partido 303 en la Premier League, sobre la cancha del Emirates Stadium, cotejo con el cual superó al peruano Nolberto Solano, quien fuera figura del Newcastle en décadas pasadas y acumuló 302 juegos.

Valencia inició su historia en Inglaterra cuando debutó con el Wigan Athletic el 19 de agosto del 2006.

Aplausos aparte se lleva el ecuatoriano al haber marcado el primer gol del partido a los 4 minutos.

