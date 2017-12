Anuncian la fecha del matrimonio del Príncipe Harry y Meghan Markle

La tan esperada boda entre el Príncipe Harry y su novia Meghan Markle ya tiene fecha y lugar según anunciaron fuentes oficiales.

El matrimonio real será el sábado 19 de mayo del próximo año y tendrá lugar en en la capilla de Saint George, ubicada en el Castillo de Windsor. Aunque la pareja ya había anunciado que se casaría en dicho mes, hasta ahora se confirma el día.

El hijo de la fallecida Princesa Diana y la actriz dieron a conocer su compromiso el pasado 27 de noviembre y desde entonces todas las miradas han estado puestas en ellos, en especial la de la prensa, quienes manejaban solo rumores acerca del matrimonio meses atrás.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.

Today’s announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George’s Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 de diciembre de 2017