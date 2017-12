Belinda responde a críticas por imitar look y movimientos de Shakira

Belinda fue objeto de críticas en redes. La acusan de copiar el vestuario de Rihanna y el look de Shakira para el videoclip de “Déjate llevar”.

A pocos días del lanzamiento del tema en el que también participan Juan Magan y Manuel Turizo, Belinda defiende su accionar en estos términos: “Para empezar, la ropa que use (en el video) es una marca muy famosa y es internacional, entonces pues creo que es una colección que por lo menos la deben de tener muchas mujeres”, explicó Belinda durante la entrevista que brindó al programa Hoy.

Eso sí, también agradeció a sus fanáticos, quienes la defendieron de los comentarios negativos.

Durante el Fashion Night Party organizado en la Ciudad de México, la cantante dijo: “Me siento muy agradecida con todos mis fans, sé que esperaban una canción desde hace mucho tiempo y por fin ya tenemos está canción”, comentó.

Aprovechó para recordar que continúa su ayuda a los afectados por el terremoto en México. “Y también quiero recordarles que no se me olvida que sigue mi ayuda con México, eso es importante, antes de que termine el año voy a seguir entregando despensas en diferentes lugares, estamos ya preparando la gira para poder seguir ayudando y estamos reconstruyendo treinta casas, que es un proceso, obviamente apenas acaba de suceder esto y es un proceso que toma su tiempo, pero ya para el 2018 treinta familias van a tener su casa por mi parte y para mi esa es la mayor alegría que tengo, poderle sacar una sonrisa a todas esas familias que se quedaron sin hogar, eso no tiene precio”.