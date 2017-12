Brasil y la misión de enterrar el 7-1

Aquel lugar común que habla del fútbol se cura con fútbol bien podría emplearse para el nuevo reto de Brasil.

Un grupo teóricamente fácil no hace sino aumentar el favoritismo de la “verdeamarela” , que de la mano de Neymar y el técnico Tite dejaron atrás el capítulo más triste en la historia brasileña y surgieron como grandes candidatos a su sexta corona mundial.

“Las eliminatorias sudamericanas son más complicadas que el Mundial, y Brasil les pasó a todos por encima”, declaró el ex mundialista argentino Mario Alberto Kempes, hoy analista de ESPN, a The Associated Press después del sorteo.

“Encontraron un equipo que se divierte, que juega a ritmo de samba, no las triste selección de Dunga”, agregó el exfutbolista.

Dunga dirigió a Brasil en el Mundial del 2010 y muchos le echan en cara haber traicionado el estilo alegre brasileño a cambio de un fútbol con más marca que creación. De la mano de Luiz Felipe Scolari, otro técnico pragmático, Brasil volvió a defraudar y cayó 7-1 ante Alemania en las semifinales del 2014, la peor humillación en su historia, y nada menos que jugando en casa.

Tite, no obstante, regresó a los orígenes y armó un equipo joven que causó sensación, clasificándose con mucha antelación a Rusia 2018.

Con rivales como Suiza, Costa Rica y Serbia, los brasileños no deberían tener problemas para ganar el Grupo C.

“Estamos muy contentos con nuestro grupo. Tenemos todo lo necesario para terminar primeros”, declaró el astro brasileño Ronaldo. / AP