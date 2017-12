El capitán Antonio Valencia volvió a anotar en victoria de Manchester United

Jesse Lingard firmó un doblete, David De Gea realizó una atajada tras otra y Manchester United se impuso el sábado por 3-1 sobre Arsenal en un trepidante partido por la liga Premier inglesa.

El ecuatoriano Antonio Valencia abrió el marcador por United a los cuatro minutos, asistido por Pogba, y Lingard aumentó la ventaja a los 11. Lacazette descontó al comienzo del segundo tiempo, después de una buena asistencia de Aaron Ramsey, pero Lingard sentenció el encuentro a los 63 en un contragolpe, con otra asistencia de Pogba.

Con el acelerador a fondo desde el silbatazo inicial, ambos equipos generaron numerosas ocasiones de peligro. Más allá de los dos goles de Lingard, la gran figura de United fue su portero español, que frustró en repetidas ocasiones al conjunto dirigido por Arsene Wenger.

“Fue un partido fantástico”, dijo el técnico de United, José Mourinho. “Si estuviese en las gradas, o si lo hubiese visto desde mi casa, no habría querido que se terminara. En mi caso es distinto, porque quiero ganar. Quiero que el partido se termine”.

De Gea sumó 14 atajadas, la máxima cifra esta temporada en la Premier, incluyendo dos en sucesión en el segundo tiempo ante remates de Alexandre Lacazette y el chileno Alexis Sánchez, el segundo a quemarropa.

“Le dije a De Gea, ‘acabo de ver al mejor portero del mundo’”, agregó Mourinho.

United se acercó a cinco puntos del líder Manchester City, que tiene pendiente su partido por la 15ta fecha el domingo ante West Ham y sigue invicto esta temporada.

Los equipos de Manchester se enfrentarán la próxima semana en el derbi de la ciudad, un compromiso en el que United no contará con Paul Pogba, después que el mediocampista francés fue expulsado el sábado ante Arsenal por una plancha sobre Héctor Bellerín cuando faltaban unos 15 minutos de acción.

A pesar del marcador final, Arsenal dominó largos tramos del partido y mantuvo una presión constante sobre la portería de United, con buenas asociaciones entre Sánchez, Lacazette, Ramsey y Mesut Oezil, y no consiguió más goles por las atajadas providenciales de De Gea.

“Estoy decepcionado y molesto, porque no obtuvimos ningún resultado a pesar de un gran rendimiento”, lamentó Wenger, quien atribuyó el resultado a la falta de eficacia de su plantel y al “extraordinario partido” de De Gea.

Arsenal retrocedió un puesto en la clasificación, al quinto.

