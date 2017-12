Cristian Arana demandó a Emelec

El jugador de Emelec, Cristian Arana, exigió al Club Sport Emelec la cancelación de 297.900 dólares.

“Se me está faltando al respeto, llevo un año y seis meses sin recibir un centavo. No se me permite ingresar al complejo de los Samanes, me cerraron las puertas completamente”, indicó el futbolista.

“Yo he querido mediar en varias ocasiones, pero no he tenido respuesta alguna. Ahora estoy aquí reclamando mis derechos”, agregó el jugador.

Arana ha solicitado que el valor sea cancelado mediante el embargo de las cuentas corrientes o de ahorros del equipo, o a través de la incautación de la taquilla que se recaudará en el partido de este miércoles 13 de diciembre entre Emelec y Delfín.