Despiden a trabajadora por vulgar broma en una caja de pizza

Un curioso hecho ocurrió en Stanford, Estados Unidos, cuando una mujer recibió su pedido de pizza de parte de una trabajadora, de la cual se desconoce su nombre.

La clienta explicó que sus hijos pidieron que en la caja de la pizza escribieran una broma, la cual decía “¿Qué tienen en común un repartidor de pizza y un ginecólogo?”.

La trabajadora hizo lo que le pidieron, sin embargo, ella mismo respondió la pregunta de manera vulgar, lo cual molestó a la clienta. “Es una broma inapropiada. Hay un momento y un lugar para todo, pero (estos chistes) no se encuentran en mi pizza”, contó la mujer a un diario estadounidense.

La clienta llamó a Pizza Hut para reportar a la empleada y pedir que la despidieran, ante esto la empresa tomó la decisión de hacerlo.

Luego del conflicto las reacciones de los consumidores de la cadena no se hicieron esperar. “Qué vergüenza que Pizza Hut despida a alguien por hacer algo que pidió el cliente”, dijo un comensal, mientras que otro expresó “debería dejar que la repartidora hiciera su trabajo. Si quieren una broma, que se vayan a ver unos monólogos mientras se comen su pizza. La chica repartidora no hizo nada mal. En este caso, los clientes deben tener cuidado con lo que piden. Se han pasado con lo de despedir a un empleado por eso”.

What would you do if you got this joke in your pizza box? This mom complained and the @pizzahut worker was fired even though the customer asked for a joke in their online order. Now mom’s being cyber bullied. pic.twitter.com/sxhirwvYiW

— Q McCray (@ABC7Q) 15 de diciembre de 2017