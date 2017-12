“Estamos en resistencia, incumpliremos la sanción de Ochoa”

El entrevista para diario Expreso, el gerente de Teleamazonas, Sebastián Corral, indicó que la resolución emitida por la Supercom en contra de la estación televisiva no es constitucional. Y dio los argumentos para negarse a incumplir la sanción.

A continuación la entrevista:

“– Durante la audiencia dijeron que no volverían a pasar ni un solo vídeo ordenado por la Supercom pero la resolución les ordena transmitirlo, ¿lo harán?

– No, no vamos a transmitir más vídeos prehechos, sobre todo, en este caso. Esta resolución cae en lo ridículo porque prueba lo que hemos dicho: el superintendente se siente afectado por lo que dijo una asambleísta en una entrevista en el canal, él inicia el proceso de oficio y él analiza y decide. Es absurdo, no tiene ninguna lógica. Esto no cumple el debido proceso, no es constitucional.

– ¿No van a cumplir entonces nada de la resolución?

– No vamos a cumplir con las dos sanciones. La una, es pasar el vídeo. Tampoco vamos a pagar la multa que asciende a entre 180.000 y 200.000 dólares. Es una locura. No tenemos ese dinero. Pero no solo es un tema económico, sino conceptual: no podemos someternos a este proceso.

– Teleamazonas anunció medidas legales ¿cuáles?

– Apelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, nos vamos a declarar en resistencia para no cumplir la sanción y vamos a demandar penal y civilmente a Carlos Ochoa.

– ¿Cuál es la acusación?

– En el tema penal es clarísimo: un funcionario público no puede actuar contra la Constitución que ordena que haya un debido proceso y no lo hay en este caso. Él tiene que responder por esto. Él ha actuado prevalido de una superioridad ética, intelectual, legal… que no tiene.

– César Ricaurte, de Fundamedios, decía ayer en EXPRESO que el informe de Contraloría sobre los pagos que recibió en Gama TV, revelan ese talante ético…

– Todos en el medio sabíamos que la gente de Gama no estaba al día en los sueldos, en los pagos a la Seguridad Social y resulta que a “alguien” le pagaban $ 200.000 al año. Si dibuja un poco la figura de este personaje que no responde preguntas, no está dispuesto a rendir cuentas… los periodistas, al final del día, lo que hacen es preguntar a los funcionarios para que rindan cuentas, es su obligación. Y este señor no está dispuesto a responder preguntas, ese es un problema gravísimo.

– ¿Ahora tendrá que responder penalmente?

– Y a título personal, porque venía actuando con una protección política que ahora no la tiene. Él sigue creyendo que seguimos en la época oscura de este país en la que alguien decía esto es así y se acabó la historia. Ahora no es así.

– ¿Qué le parece que él envíe vídeo de respuesta a los canales o notas maquetas a los diarios?

– Es vergonzoso, es inaceptable. Es una locura, no hay derecho para que un funcionario público crea que puede hacer eso.

– ¿Cómo era el vídeo que les envió Ochoa?

– Maquillado, detrás de dos teleprompter, aparentando un conocimiento de la ley y una sapiencia que no tiene. Eran 6 minutos, 15 segundos. ¡Ya no más!

– La resolución está firmada por Ochoa pero él no estuvo en la audiencia, ¿pierde peso legalmente si se hace así?

– No lo sé, pero lo mínimo que debería hacer es sentarse a escuchar, ponerle la cara a las cosas que hace. Lo mínimo que uno espera es que la autoridad que lo va a juzgar, por educación básica esté presente.