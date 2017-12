(FOTOS) Joven se sometió a nueve cirugías para parecerse a Ricky Martin

Un joven quiso parecerse a su ídolo Ricky Martin, y no tuvo mejor idea que someterse a cirugía estética.

Conocido como Fran Mariano, se ha convertido en una persona popular en Argentina y redes sociales por pasar por el cirujano sin miedo al qué dirán.

Tras participar en un reality el joven decidió cambiar sus hábitos alimenticios y dar un giro de 180° a su vida.

Luego pasó por al menos nueve cirugías estéticas para poder cumplir con su meta.

“Inicié en el año 2010, voy por la novena cirugía, sin contar el botox y el metacrilato. La belleza te da un poder que es muy difícil de rechazar. Estás con un aspecto personal no muy agradable y la gente te trata diferente. La cirugía es un camino de ida. No puedes parar”, contó.

A través de su cuenta de Twitter, Mariano luce orgullosamente los resultados, y aseguró que ahora se siente más seguro. Asimismo, no descartó que los cambios continúen.

Todo pensamiento, dicho con sentimiento, sostenido, en el corto plazo, crea nuestro futuro. maravillosos ❤❤❤❤ pic.twitter.com/w7tH4C13b1 — Fran (@FranmarianoOK) 24 de agosto de 2017

“Me he vuelto a operar la nariz por cuarta vez, me he hecho una liposucción en el trasero y con esa misma grasa me practicaron una lipotransferencia en los pómulos. Después me despegué el surco nasogeniano de la cara y me lo rellenaron con metacrilato, al igual que en la frente. Además, me hice un retoque en el mentón por tercera vez. Ya me dicen que me parezco mucho a Ricky Martin”, acotó.

Fuente: larepublica.pe