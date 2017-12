George Clooney regalo un millón de dólares a sus amigos

Fuentes cercanas a George Clooney confesaron que el actor regaló un millón de dólares a cada integrante de su círculo de amigos, el cual está compuesto por 14 personas.

Según el empresario Rande Gerber el actor realizó el generoso gesto el 27 de septiembre de 2013 durante una reunión en su casa.

El ganador del Oscar habría dado un emotivo discurso donde agradecía a sus amigos por haberlo apoyado y ayudado a triunfar en Hollywwod. “Escuchen, quiero que sepan lo mucho que significan para mí en mi vida. Vine a Los Angeles, dormí en un sillón. Soy muy afortunado con mi vida y no podría estar aquí si no fuera por ustedes”, señaló Clooney.

Al finalizar con su intervención el protagonista de ‘Secretos de Estado’ les dijo a sus amigos que abrieran un maletín que estaba repleto de billetes de 20 y que sumaban un millón de dólares.

“He pagado los impuestos a todos, así que este millón de dólares es de ustedes”, dijo Clooney a sus amistades, las cuales quedaron sorprendidas e incluso Gerber no quiso aceptar el dinero. Ante esto el actor expresó “voy a hacer un anuncio. Si Rande no se lleva el millón de dólares, nadie lo tiene“.

Fuente: 24horas.cl