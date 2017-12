Jugador de Barcelona habla del interés mostrado por Liga

Pablo Repetto quiere rodearse de hombres de su confianza. El proyecto deportivo con Liga de Quito es fundamental para el profesional uruguayo, que sacaría a siete futbolistas de su plantilla y que buscaría la posibilidad de sumar una cantidad similar de cara al 2018.

El volante Jefferson Orejuela, aún de registros del Fluminense de Brasil, se encuentra muy cerca de llegar al cuadro azucena. El jugador ha aceptado las condiciones económicas, pero resta algunos detalles entre los clubes tenedores de sus derechos.

Sin embargo, Repetto no se quedaría quieto e iría por otro ex futbolista de Independiente del Valle. Se trata de Mario Pineida, un lateral que tomaría la posta de Aníbal Chalá, que quedaría fuera de los planes del club. “Tengo una buena relación con Pablo Repetto. No se le puede cerrar la puerta a ningún lado, si se da pues bien”, apuntó el futbolista, aún parte de la plantilla de Barcelona SC. / API