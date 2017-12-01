La fecha 21 del campeonato ecuatoriano de fútbol

Este fin de semana se disputa la penúltima jornada del campeonato ecuatoriano de fútbol, segunda etapa.
Los partidos son los siguientes:
PARTIDO: U.CATOLICA vs. DELFIN S.C.
Ciudad: QUITO
FECHA: 02/12/2017
HORA: 15:00
CENTRAL: ORBE RUIZ CARLOS ANIBAL
PARTIDO: CLAN JUVENIL vs. EL NACIONAL
Estadio: RUMIÑAHUI
FECHA: 02/12/2017
HORA: 15:00
CENTRAL: ESPINEL ESPIN VINICIO EDUARDO
PARTIDO: C.S.EMELEC vs. GUAYAQUIL CITY F.C.
Ciudad: GUAYAQUIL
FECHA: 02/12/2017
HORA: 15:00
CENTRAL: GUERRERO ALCIVAR GUILLERMO ENRIQUE
PARTIDO: D.CUENCA vs. L.D.U.QUITO
Ciudad: CUENCA
FECHA: 02/12/2017
HORA: 15:00
CENTRAL: QUIROZ PRADO LUIS EDUARDO
PARTIDO: FUERZA AMARILLA S.C. vs. BARCELONA S.C.
Ciudad: MACHALA
FECHA: 03/12/2017
HORA: 13:00
CENTRAL: ZAMBRANO OLMEDO RODDY ALBERTO
PARTIDO: MACARA vs. INDEPENDIENTE DEL VALLE
Ciudad: AMBATO
FECHA: 03/12/2017
HORA: 13:00
CENTRAL: PONCE MANZO OMAR ANDRES