La trágica enfermedad de Robbie Williams que lo alejó de los escenarios

El cantante Robbie Williams se alejó de los escenarios y canceló su gira por Europa debido a una enfermedad en su cerebro. El pasado 2 de septiembre el artista estaba brindando un concierto cuando empezó a sentirse mal.

“Mi brazo izquierdo se entumeció y no pude dejar de gotear por el costado de mi boca. Tenía dolor de cabeza y también tenía problemas para respirar. No podía respirar por completo”, dijo el cantante a The Sun.

De inmediato Williams se realizó exámenes, los cuales revelaron que presenta “anomalías en su cerebro”, por lo que fue trasladado a cuidados intensivos y estuvo en recuperación durante dos meses.

Debido a su diagnóstico el intérprete de ‘Angels’ decició llevar una vida vegana y con más cuidados para no empeorar su estado de salud.

Fuente: 24horas.cl