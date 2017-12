Lindsay Lohan sufrió feroz ataque de serpiente

Durante sus vacaciones en Tailandia la actriz y cantante Lindsay Lohan sufrió un peligroso ataque de una serpiente y mediante su cuenta de Instagram lo compartió con sus seguidores.

En una historia de dicha red social la actriz de ‘Juego de Gemelas’ mostró su brazo sangrando, pues una serpiente la había mordido minutos antes.

“Amo este lugar, es tan bello… excepto por mi mordida de serpiente” dijo en el video, señalando que el hecho ocurrió en una montaña. Horas más tarde Lohan explicó que no tiene daños en su salud.

“El chamán me dijo que era buena suerte y energías positivas. Así que bendiciones”, dijo la actriz de 31 años, quien por el momento se encuentra alejada del mundo del espectáculo.

Lindsay Lohan was bit by a snake while hiking in Thailand, says it’s good luck. pic.twitter.com/majluiJtgN

— Pop Crave (@PopCrave) 29 de diciembre de 2017