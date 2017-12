Los abusos sexuales y tratos de confidencialidad

Los detalles de los abusos sexuales presuntamente perpetrados por el magnate de Hollywood Harvey Weinstein, el comediante Bill Cosby y otras figuras famosas son ahora ampliamente conocidos en parte porque varias acusadoras hicieron lo que habían prometido por escrito nunca hacer: hablar públicamente.

Cuando esas mujeres se pronunciaron, violaron acuerdos de confidencialidad — promesas contractuales de no discutir lo sucedido, comunes en acuerdos financieros. Al hacerlo, ayudaron a iniciar una discusión nacional sobre abuso sexual y mostraron que los acuerdos no necesariamente ofrecen la coraza de hierro que por décadas protegió a ricos y poderosos.

Aquí una mirada a cómo funcionan los acuerdos y qué sucede cuando las acusadoras se pronuncian públicamente de todos modos.

Los acuerdos son contratos para comprar y vender silencio. Algunos exigen que la parte acusadora destruya emails y otra evidencia relacionada con las denuncias. Los pactos suelen firmarse antes que una acusadora demande o de que una demanda llegue a un juicio.

Las acusadoras pueden considerar la venta de su silencio como su único recurso para obtener cierto grado de justicia, en especial si la prescripción de cargos evita que puedan presentarse cargos penales. Otras temen que un juicio civil o penal signifique una lucha emocionalmente desgastante en la corte, frente a los medios de comunicación.

“Muchas mujeres aceptan acuerdos simplemente porque no quieren enfrentar lo que potencialmente podría venir”, dijo la ex presentadora de noticias de Fox News Juliet Huddy, quien, según un reporte de enero del New York Times, firmó un acuerdo de confidencialidad para resolver su denuncia contra el ex presentador de Fox News Bill O’Reilly. “Algunas personas solo quieren hacer que esto quede en el pasado para seguir adelante con sus vidas”.

Esos comentarios a la NBC en octubre los hizo en su primera entrevista extensa desde su acuerdo fuera de la corte en 2016 con 21st Century Fox, la empresa matriz de Fox News. Pero con su abogado a su lado, fue cuidadosa de no romper su acuerdo de confidencialidad. Habló solo en general sobre mujeres que lidian con abuso y declinó dar detalles sobre los alegatos o el acuerdo.