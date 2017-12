Manchester United volvió a pasarla mal ante Burnley

El Manchester United no sale del bache. Es más, parece que el hueco se hace más grande en cada partido que pasa.

Y de igual manera, el United ve a Manchester City cada día más lejos. Es que el cuadro dirigido por Mourinho se ha estancado, luego de un inicio auspicioso.

Manchester United alcanzó a rescatar un empate ante Burnley, gracias a un gol de último minuto de Lingard.

Al final, el resultado fue 2-2, un punto agridulce que en algo ayuda a hacer menos dramático el complejo momento de los rojos.

Here it is – #MUFC's starting line-up for #MUNBUR… pic.twitter.com/LK972ALlzP

— Manchester United (@ManUtd) 26 de diciembre de 2017