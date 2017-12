Mariah Carey y su sorprendente silla invisible

La cantante Mariah Carey ofreció un concierto en AHF World Aids Day, evento en el que dejó a todos sus fanáticos maravillados por su gran interpretación, pero eso no fue todo lo que llamó la atención.

Al terminar su presentación la cantante se acercó a sus fans para firmarles autógrafos y se agachó e hizo como si estuviera sentada en una silla invisible.

Mimi loves her Lambs so much 🦋💕 pic.twitter.com/URMZE5LnnQ

Carey parecía estar de lo más cómoda y tranquila e incluso al final se levantó como si nada.

Las bromas que ocasinó el hecho no se hicieron esperar y varios usuarios de Twitter compartieron el video de la artista con divertidas frases.

Another of @MariahCarey’s talents is that she can pretend she’s sitting on an invisible chair!!! pic.twitter.com/yVJYYJoc5g

— Nayth 🦋 (@iamnaythmoore) 2 de diciembre de 2017