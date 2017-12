Más mujeres denuncian a Dustin Hoffman de acoso sexual

Más mujeres están denunciando a Dustin Hoffman de acoso sexual, incluida una dramaturga que dice que el actor se le exhibió desnudo en un cuarto de hotel en Nueva York cuando ella tenía 16 años.

La dramaturga Cori Thomas describió el incidente de 1980 en una historia publicada el jueves por la publicación Variety. Thomas confirmó el reporte en un email a The Associated Press.

El reporte de Variety incluye la denuncia de otra mujer, Melissa Kester, que dice que el actor le metió la mano en los pantalones mientras estaban en un estudio de grabación. El incidente ocurrió mientras Hoffman estaba grabando música para la película “Ishtar” y sucedió detrás de una pared divisoria mientras otros, incluido el novio de Kester, estaban cerca.

Ni el publicista ni el abogado de Hoffman respondieron un email en busca de comentarios el jueves.

Esta es la más reciente denuncia de acoso o abuso sexual contra el actor de 80 años laureado con el Oscar.

La actriz Anna Graham Hunter ha dicho que Hoffman la manoseó y le hizo comentarios inapropiados cuando ella era una pasante de 17 años en el plató de la película para TV de 1985 “Death of a Salesman” (“Muerte de un viajante”).

Hoffman dijo hace unos días en un comunicado que el incidente “no refleja quien soy”.

El reporte se publicó una semana después que de Hoffman fuera interrogado sobre su trato a las mujeres por el presentador de la TV nocturna John Oliver. Hoffman pareció pillado por sorpresa por las preguntas durante una conferencia moderada por Oliver.

Thomas, en una extensa declaración enviada por email a la AP, dijo que reconoció “la historia de la señorita Hunter como verdadera de inmediato por las similitudes con lo que me sucedió a mí“.

Dijo que los ataques a la credibilidad de Hunter la llevaron a hablar con Variety sobre su experiencia con Hoffman.

“En respuesta a por qué me he mantenido en silencio tantos años, yo no me he quedado en silencio tantos años; amigos y familiares han estado al tanto de esto por muchos, muchos años. Simplemente no quise ir a los periódicos con esta historia, es todo”, escribió. “Y me arrepiento. Ahora me doy cuenta de que la razón por la cual esto siguió sucediéndole a otras personas se debió a mi silencio y me siento culpable, pero ni siquiera he procesado cuánto me avergonzó y afectó esto a mí“.