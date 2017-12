Mujer se lleva espeluznante sorpresa en su casa de Australia

Una mujer reportó lo que las fuertes lluvias dejaron como recuerdo en su casa en el estado de Victoria, Australia.

La mujer publicó una imagen en la red social en la que se ve a ocho arañas espalda roja, una de las más peligrosas de Australia, en la ventana de su hogar.

Según RT, ” El pasado 2 de diciembre, una ciudadana australiana del estado de Victoria divulgaba una fotografía con la inopinada sorpresa que le procuraron las lluvias registradas en los últimos días”.

Las arañas habrían aparecido en la ventana de la mujer luego de la lluvia intensa característica de esta zona del mundo.

Muchos usuarios de redes informaron que ver esos animales en Australia es normal y otros que pensaban mudarse a la nación dijeron que reharán sus planes de viaje.

Homeowner finds eight redbacks on windowsill following rain

— Frances (@graceomalley122) December 4, 2017