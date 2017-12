Mujer se operó para parecerse a Jessica Rabbit

A veces el fanatismo puede sobrepasar cualquier barrera y las personas pueden tomar drásticas decisiones para parecerse a un personaje de ficción.

Este es el caso de la modelo y electricista sueca Pixxee Fox quien gastó más 120 mil dólares en 15 intervenciones para ser igual que el dibujo animado Jessica Rabbit.

Pixee viajó a los Estados Unidos para someterse a una cirugía que le quitara seis costillas y le permitiera tener una cintura de 35cm.

“A menudo la gente se me acerca y me dice: ‘No lo tomes a mal, pero pareces un dibujo animado. Pero para mí eso es un halago, es lo que quiero conseguir. Esos personajes representan la idealización del cuerpo femenino. Quiero tener una cintura pequeña, un trasero lindo, grandes senos, grandes ojos y una cara muy bonita. Sacarme las costillas fue solo otro paso para alcanzar mi ideal. ”

I celebrated my halloween alone on a plane from Italy this year. So i Will have to lookforward for next years halloween. Then We Will see if i can pull of one of the best Jessica Rabbit cosplays of all time… #lasvegas #jessicarabbit #cospaly #haloween

Su reducción de cintura fue una odisea. En principio es una operación con efectos irreversibles que solo se realiza por necesidad médica. En segundo lugar el post operatorio no es nada recomendable.

Hasta el día de hoy usa una faja las 24 horas del día, todos los días de la semana. Pero el riesgo más grave de esta compleja cirugía es la exposición de sus órganos internos, ya que éstos perdieron parte de su protección natural.



Todo este afán de parecerse a un dibujo animado comenzó debido a que se consideraba una persona con baja autoestima, se sentía insegura y no se sentía a gusto con su aspecto físico: “me sentía como si no encajara. Yo era un marimacho. Me preocupaba por mi nariz y me sentía muy vulnerable.”

Después de salir de la escuela, estudió para ser electricista y ahorró para hacerse su primera operación en la nariz. Su novio de ese entonces, la animó para que se colocara implantes mamarios. Con la operación, pasó de la copa A a la C.



Pero después de romper la relación en 2013, comenzó su obsesión por convertirse en una caricatura de la vida real. En total, ha tenido cuatro rinoplastias y cuatro aumentos de mama, llegando hasta la copa J.

Sus párpados superiores también fueron operados, ha tenido dos liposucciones, se operó sus mejillas, labios y ha acudido a varios tratamientos para levantar su trasero. Incluso, la modelo se hizo una labioplastía, una operación que reduce el exceso de tejido de los labios mayores de la vagina.









Fuente; 24Horas.cl/ mendozapost.com