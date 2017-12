Pamela Anderson y las propuestas indecentes que le hicieron productores de cine

La actriz Pamela Anderson se hizo conocida por su participación en la serie ‘Guardianes de la Bahía’ y desde entonces su carrera despegó en el mundo del entretenimiento.

Pero no todo fue color rosa, pues recientemente la actriz emitió fuertes declaraciones en contra del productor de cine Harvey Weinstein, quien le habría hecho propuestas indecentes.

Anderson aseguró que el productor la llamo para amenazarla. “Me llamó y me dijo: ‘Pequeña, tienes muchísima suerte de que te haya puesto en mi película, eres Pamela Anderson y no te mereces nada. Si no haces esto, nunca volverás a trabajar en esta ciudad”.

La actriz también habló sobre los casos de abuso sexual que han salido a la luz, “era ampliamente conocido que ciertos productores o cierta gente de Hollywood era gente que había que evitar”, dijo Anderson a The Daily Beast.

“Sabes dónde te metes cuando entras sola en la habitación de un hotel”, dijo la actriz de 50 años y afirmó que al comienzo de su carrera le ofrecieron dinero, casa, papeles en películas si se acostaba con hombres.

“Cuando llegué a Hollywood, tenía un montón de ofertas para hacer castings privados y cosas que no tenían sentido, que se salían del sentido común”, confesó la intérprete.

Fuente: 24horas.cl