Robbie Williams preocupa a sus fans: “Me han encontrado anomalías en el cerebro”

Pese a que, según afirma, se encuentra sin beber alcohol desde hace 18 años, al parecer los excesos le están pasando la cuenta a Robbie Williams.

El cantante británico, que hoy tiene 43 años, ha estado alejado de los escenario desde el pasado 2 de septiembre, cuando debido a llamativos malestares, debió suspender la gira que realizaba por Europa.

Tras un concierto realizado en Zúrich, Williams aseguró a The Sun que “mi brazo izquierdo se entumeció y no pude dejar de gotear por el costado de mi boca. Tenía dolor de cabeza y también tenía problemas para respirar. No podía respirar por completo”.

Fue por esto que el artista decidió trasladarse a Londres para recibir atención médica y determinar qué le sucedía, realizándose exámenes que revelaron “anomalías en su cerebro”.

Si bien los médicos descartaron que hubiese sufrido una hemorragia, Williams aseguró que tras esto “fue muy aterrador, por lo que la decisión fue tomada de mis manos y me enviaron directamente a la unidad de cuidados intensivos”.

Allí permaneció durante una semana y después viajó a Los Ángeles, donde lleva dos meses de recuperación, pensando en volver a los escenarios en febrero próximo.

“Esto me enseñó que tengo 43 años y no 23, y que tengo que cuidar mejor de mi mente y mi cuerpo”, aseveró quien actualmente es vegano y trata de llevar una vida más sana que en el pasado, practicando yoga y pilates, entre otras actividades.

