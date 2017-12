Salma Hayek es otra víctima de acoso sexual por parte de productor de cine

Durante los últimos meses han salido a la luz diversos casos de acoso y abuso sexual cometidos por el productor de cine Harvey Weinstein. Ahora la actriz mexicana Salma Hayek reveló que fue otra de las víctimas del también director.

A través de un artículo publicado en el New York Times, la actriz confesó cómo era Weinstein con ella. “Sus tácticas de persuasión iban desde hablar dulcemente y prometer cosas, hasta aquella vez que, en un ataque de ira, dijo las palabras más temibles: ‘Te voy a matar, no creas que no soy capaz'”, señaló Hayek.

En dicho medio la artista también contó todos los momentos de agresión que vivió con el productor de cine desde hace más de una década hasta su participación en el rodaje ‘Frida’, film que dirigió Harvey.

A pesar de los constantes acosos Salma prefirió no revelar estos hechos debido a su familia, pero después de que tantas mujeres hablaran sobre las agresiones sexuales, la actriz decidió hacerle frente y describir lo que les hizo Harvey”.

“Tuve que enfrentarme a mi cobardía y aceptar humildemente que mi historia, aunque importante para mí, es sólo una gota en un océano de confusión y dolor”, finalizó Hayek.

Fuente: 24horas.cl