Evitar que se lancen juegos pirotécnicos es casi una misión imposible en las festividades. Y pese a las campañas a favor de los animales, la tradición continúa.

Es así que para evitar o reducir este el estado de ansiedad y susto de tu perro, te recomendamos algunos consejos.

1- Antes de la hora de los fuegos artificiales saca a tu perro a pasear, al menos 20 minutos o media hora. Esto le relajará y hará esta en casa más calmado.

2- Al llegar a casa, haz como que no pasa nada. Actúa normal y no hables con tu perro. No lo agarres en brazos para protegerlo, ni anticipes “la tragedia”.

3- Pon la cama de tu perro en la habitación que estés tú para que esté acompañado.

Durante el tiempo en que dure la pirotecnia es bueno que estés en la misma habitación que tu perro, para que tú le transmitas la tranquilidad.

4- Cierra las ventanas y puertas para disminuir el ruido exterior, y baja las persianas para disminuir el ruido y la luz de la pirotecnia.

6- Si tiene un juguete mordedor favorito o una golosina para morder, llévalo a esa habitación. Al morder los perros se relajan mentalmente y liberan su ansiedad.

7- Es aconsejable poner música o la televisión en la habitación en que dejes al perro.