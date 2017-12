Venezolanos afirman que vivieron la “peor Nochebuena”

Ante la falta de alimentos y los altos precios de los productos los venezolanos no dudaron en calificar las navidades de este año 2017, como “la peor nochebuena” en el país.

“El venezolano no celebró la Navidad, en Venezuela la gente está pendiente es de conseguir un pan para comerselo y pasarlo con agua. En Nochebuena no comí nada, así estamos en Venezuela comiendo pan con agua. Ni siquiere un cohetón para celebrar. Fue pésima, la peor noche de todas las noches”, remarcó Raúl Sánchez al ser consultado.

Por otro lado, Verónica Mujica destacó que los venezolanos pasaron muy mal la Nochebuena, “no digo un 50, digo un 70 por ciento de mal porque todo está demasiado caro. Ayer lo que hice fue caminar y buscar bajos precios pero todos están iguales. En la cena traté de hacer un pequeño pollito, porque ni hallaca se pudo hacer este año”.

En otras familias la realidad fue aún peor al no tener alimentos que comer, como lo relató José Pérez. “No se hizo nada en la casa. No cenamos, porque no había nada para cenar. Ayer estaba en la calle y me acoste temprano como a las once”. NTN24