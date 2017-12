Video de niño víctima de bullying conmueve a varias celebridades

Un desgarrador video se hizo viral en redes sociales, en él un niño aparece confesando ser víctima de bullying en su colegio. El clip generó mucha ira en varias celebridades, quienes le brindaron su apoyo.

Keaton Jones es el niño del video, el cual le pidió a su madre que lo grabara mientras cuenta que sus compañeros siempre se burlan de él por tener una cicatriz en su cabeza, producto de un tumor cerebral.

“Se burlan de mi nariz, me llaman feo y me dicen que no tengo amigos. Además me tiran vasos de leche y comida en el almuerzo”, afirma el menor.

“Solo por curiosidad, ¿por qué intimidan? ¿De qué sirve?¿Por qué te alegra molestar a personas inocentes y encontrar la manera de ser malo con ellas? No está bien”, se pregunta Kimberly Jones, madre del pequeño en el video, el cual fue publicado por ella misma debido a que estaba cansada de los constantes abusos que sufre su hijo.

Keaton también señaló que “no me gusta que me lo hagan a mí y a mí no me gusta que lo hagan con otras personas, porque no está bien. Las personas que son diferentes no necesitan ser criticadas por eso. No es su culpa”.

Tras publicarse el video se hizo viral en redes social y tal fue su alcance que llegó hasta varias celebridades como la protagonista de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown, quien le dijo “¿Por que las personas hacen esto? ¡Creo que eres tan genial Keaton! Quiero ser tu amiga increíblemente increíble”.

Chris Evans fue otro famoso que apoyó al pequeño y que además lo invitó al estreno de ‘Los Vengadores’ el próximo año. Por su parte el actor Mark Ruffalo le envió un mensaje diciendo que lo entendía muy bien, pues él también había sufrido de bullying.

Pero no solo ellos apoyaron a Keaton, también Ricky Martin, Patricia Arquette, Katy Perry, Snoop Dog y Dana White le enviaron mensajes de aliento.

Keaton, this is so accurate. Why do people do this? I think your sooo cool Keaton! I wanna be your friend ( but srsly) ur freakin awesome ❤️ https://t.co/LD7Q762bL9 — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 9 de diciembre de 2017

Little buddy, I was bullied when I was a kid. You are right #ItGetsBetter! You are my own personal super hero. Protect Yo Heart. You got a pal in the Hulk. https://t.co/fRTAENcmV4 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 10 de diciembre de 2017

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017

Fuente: 24horas.cl