(VIDEO) Niurka Marcos muestra sus senos en plena entrevista

El reportero Victor Carbajal, del programa ‘De boca en boca’, entrevistó a Niurka Marcos quien demostró que a sus 50 años sigue causando conmoción con sus atrevimientos.

Antes de desnudarse frente al reportero, la cubana habló de sus supuestas cirugías. “Tengo 50 años y he sido transparente con la audiencia y con la prensa siempre. ¿Sí o no? No tengo ninguna cirugía en mi rostro, lo pueden ver, nada aplicado”, expresó en la entrevista.

Luego la popular ‘Reina del escándalo’ no dudó en mostrar más de la cuenta. “¿Cómo me mantengo? Con plasma y radiofrecuencia, y mis tratamientos de spa. Mis únicas cirugías han sido…”, llegó a decir Niurka Marcos antes de levantarse la blusa y mostrar sus senos al conductor Víctor Carvajal, quien se limitó a voltear la mirada y aplaudir.

Si bien algunas personas aplaudieron el atrevimiento de la vedette cubana, otros criticaron la actitud de Niurka. La periodista local, Ginnés Rodríguez, calificó la acción de Niurka Marcos como “acoso sexual”.

“Esto se llama acoso sexual. Invierta los roles y visualice a un entrevistado pelándose las nalgas y rozando con su pene a una periodista. No le parecería repugnante?”, denunció Rodríguez en su cuenta de Facebook.

Fuente: larepublica.pe