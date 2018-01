Con 101 años, Kirk Douglas presentó un premio en los Globos de Oro

En uno de los momentos más emotivos de la noche, el centenario actor Kirk Douglas presentó, junto a su nuera Catherine Zeta-Jones, el premio a mejor guión de película de los Golden Globes.

Douglas, quien recibió un Oscar honorífico por su trayectoria en 1996, sorprendió al auditorio enteró con su aparición, y éste le respondió con una ola de aplausos. Zeta-Jones, esposa de su hijo Michael Douglas, fue quien ayudó al protagonista de la película Espartaco en 1960 a presentar el premio.

Catherine Zeta-Jones joins her father-in-law Kirk Douglas on stage to present the award for Best Screenplay – Motion Picture! #GoldenGlobes pic.twitter.com/G7ufNHH1Gq

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018