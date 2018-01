Actores se distancian de Woody Allen

Ante la creciente sensibilidad de Hollywood por las acusaciones de abuso sexual, el distanciamiento de de varios actores con Woddy Allen se hace latente y se incrementan las dudas sobre el futuro del cineasta de 82 años.

Timothee Chalamet señaló en su cuenta de Instagram que no quería sacar provecho por su actuación en ‘A Rainy Day in New York’ de Allen, por lo que decidió donar el salario por su trabajo a organizaciones que luchan contra el acoso y abuso sexual.

Una publicación compartida por Timothée Chalamet (@tchalamet) el Ene 15, 2018 at 8:51 PST



“No quiero lucrar de mi trabajo en la película —A Rainy Day in New York—, y al finalizar la filmación, voy a donar todo el dinero a tres organizaciones de caridad: Time’s Up, The LGBT Center de Nueva York y RAINN”, dijo el actor.

“Quiero ser digno de estar hombro con hombro con los artistas valientes que luchan para que toda la gente sea tratada con el respeto y la dignidad que se merecen”, agregó Chalamet, pero aclaró que, por razones contractuales, no podía responder directamente a las preguntas que le han hecho los medios sobre viejas acusaciones de abuso sexual contra Allen.

Chalamet hace este anuncio a propósito de las crecientes críticas que se le han hecho a Allen por el presunto abuso que habría cometido contra su hija adoptiva Dylan Farrow en 1992. La denuncia de Farrow contra Allen fue renovada en 2014.

Farrow declaró entonces que Allen abusó de ella en el ático cuando tenía siete años. El actor y director, por su parte, ha negado durante años las acusaciones y, a pesar de las investigaciones que se realizaron, no fue acusado.

En declaraciones dadas a ‘CBS This Morning’, Farrow dijo que es apropiado sentirse indignado por los años de incredulidad ante sus denuncias y, en una respuesta a una pregunta, ella dijo: “¿Por qué no debería querer verlo (A Allen) derrotado?”.

Chalamet es el último en expresar arrepentimiento o culpa por ser profesionalmente asociado con el director. En las últimas semanas, Rebecca Hall, Mira Sorvino, Ellen Page, David Krumholtz y Griffith Newman se han distanciado de Allen o se han comprometido a no volver a trabajar con él.

Con información de AP