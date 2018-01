Arabia Saudita pudo disfrutar del cine después de 35 años

En un salón improvisado, este fin de semana, se proyectó el filme animado ‘Emoji: La película’, cerrando, así, un ciclo de 35 años durante los cuales el país árabe no pudo disfrutar de un largometraje.

Por el momento se ha anunciado que se seguirán proyectando películas, pero en salas temporales como la de la ciudad de Yedá, que está equipada con un proyector, una alfombra roja y una máquina de canguil. En marzo se abrirían las salas de cine permanentes.

#Saudi Arabia begins screening films in Jeddah, after a 35-year-old ban on cinemas was lifted in the kingdom pic.twitter.com/DSDjVQxDkt

— CGTN (@CGTNOfficial) 15 de enero de 2018