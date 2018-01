Así era Sara Zghoul, la modelo asesinada cuyo cuerpo fue dejado en dos maletas

El macabro crimen de Sara Zghoul ha causado conmoción a Aloha, una localidad en el estado de Orego, EE.UU.

El cuerpo de Sara fue desmembrado y decapitado, puesto en dos valijas y abandonado en el maletero de un vehículo.

Según medios locales, la víctima fue identificada como Sara Zghoul, una residente local de 28 años que trabajó como modelo y actriz. La prensa señala que la Policía había recibido información sobre un asesinato, y que el cuerpo de la víctima habría sido escondido en un vehículo. Los oficiales buscaron en el área hasta dar con el automóvil en cuestión.

Poco después del macabro hallazgo fue detenido un hombre que trató de cortarse la garganta y las muñecas antes del arresto. La Policía no reveló su nombre ni tampoco los posibles motivos del homicidio.

La mujer llevaba una vida activa en las redes sociales y se sabe que tenía un hijo. Familiares, amigos y conocidos de Sara Zghoul están perplejos por el crimen, y afirman que era una persona muy buena y alegre.

¿Qué hacía Sara?

Además de ser modelo, Sara soñaba en convetirse en una actriz. Ya había realizado los primero pasos haciendo doblaje de voz.

Sus días transcurrían entre su carrera y la vida de su pequeño hijo, Tariq Cruz quien, según publicaciones de la mujer, era lo más importante en su vida.

La modelo de ascendencia jordana expresaba su amor a su pequeño a través de las redes sociales, especialmente en Instagram.

“Eres la razón para celebrar mis días”, escribió Sara en una publicación en Instagram junto a la imagen de su hijo.

Woman murdered in #Aloha neighborhoodhttps://t.co/JbPlFHeQPi

The victim is identified as 28-year-old Sara Zghoul. Police arrested the suspect late Thursday night. pic.twitter.com/6VjhoQe39d

— KUIK Radio – AM 1360 (@KUIKRadio) 26 de enero de 2018