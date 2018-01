Astronauta dice haber crecido nueve centímetros en el espacio

El astronauta japonés lo anunció con sorpresa a través de Twitter, pero en realidad había crecido sólo dos centímetros.

“Hoy tengo una noticia importante. He pasado el examen médico con medición de los parámetros físicos y resulta que mi estatura ha aumentado en 9 centímetros. Así me he alargado en tres semanas”, dijo Norishige Kanai.

El astronauta nipón mencionó que no crecía tanto desde la adolescencia. “Esto no pasaba desde los tiempos de la educación secundaria. Ahora estoy preocupado sobre si voy a caber en el asiento de la nave Soyuz”, agregó, citado por la agencia rusa TASS.

Ante la asombrosa declaración de Kanai, que tuvo más de 23 mil retuits, el comandante ruso en la plataforma orbital Anton Shkaplerov sugirió al astronauta de 41 años repetir la medición. Fue así que Kanai aceptó su equivocación al declarar en su cuenta de Twiiter: “No me duelen la cadera ni la espalda, por lo que creo que no he crecido 9 centímetros. Mi comandante lo sabía porque es veterano en esto”.

Kanei lamentó haber creado una fake news (noticia falsa). “Medía 1,82, solo dos centímetros más que mi tamaño en la Tierra”, ha revelado, para añadir que “fue un error de medición, pero parece que mucha gente está hablando de ello”.

¿Por qué crecen los astronautas en el espacio?

La ingravidez es el fenómeno que puede provocar que la altura de los astronautas aumente entre 2 y 5 cm por el alargamiento de su columna vertebral, aunque se han registrado casos de crecimiento de hasta 7 cm. El motivo es que sin la gravedad que comprime los huesos, la columna se alarga y los músculos y nervios se estiran.

“Nueve centímetros es mucho, pero es posible, sabiendo que cada cuerpo humano es diferente”, declaró Libby Jackson, de la Agencia Espacial de Reino Unido, a la BBC, antes de que se supiera que era un error.

No obstante, este crecimiento no dura para siempre, pues una vez que los astronautas vuelven a la Tierra, su altura normal se restablece. Pero tampoco puede considerar la condición como una ventaja, porque en realidad supone un auténtico problema de salud. Este crecimiento repentino causa dolores de espalda e incluso puede provocar graves lesiones con el tiempo. Una vez en casa, los astronautas están obligados a ejercitarse, ya que tienen cuatro veces más posibilidades de sufrir una hernia discal.

Con información de El País