¡Atención! está nevando en Florida

Aunque parezca inverosímil, la temperatura ha bajado tanto en la Florida que un fenómeno poco habitual está ocurriendo: está nevando.

El estado, conocido por sus playas llenas de sol, ha visto como una leve nevada ha sorprendido a los residentes de Tallahassee la mañana de este miércoles.

El propio departamento policial de la ciudad, a través de su cuenta de Facebook, ha informado del inusual evento.

“Es tan emocionante pero tenga mucho cuidado si conduce y no se expongan al frío por mucho tiempo sin el equipo adecuado”, recomienda la policía.

La llegada de la nieve sin dudas ha emocionado a los residentes de la capital de la Florida que desde temprano han aprovechado la ocasión para publicar videos y fotografías del fenómeno.

El canal del clima indicó que las precipitaciones en Tallahassee alcanza los 0.1 pulgadas de nieve.

Los meteorólogos pronostican que el frío llegó y se quedará en la Florida posiblemente por el resto de la semana. Para el viernes se pronostica unos 40 grados en la noche y 62 en el día.

Florida recuperará su calidez al final de la semana cuando la temperatura suba a los 70 grados.

Second round of snow here in Tallahassee. Guessing this will be the last we see of it for a few decades… #Flwx #tallahasseesnow pic.twitter.com/6RSXbhWbar

— Bryant 🍢⚡️⚜️ (@bwombat24) 3 de enero de 2018