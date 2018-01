Bobby Clay, la atleta británica de 20 años que tiene osteoporosis

Todo era triunfos para Bobby Clay, mediofondista británica, hasta que en un verano mientras nadaba se rompió la pierna.

En un artículo escrito por la propia deportista Athletics Weekly, Clay relata los efectos que provocó en su cuerpo el sobreentrenamiento durante su adolescencia. “Tengo 20 años y nunca he tenido la regla. Tengo 20 años y tengo osteoporosis. Tengo 20 años y me he convertido en esa chica'”, inicia diciendo la deportista en su artículo.

