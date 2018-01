El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, sumó dos reveses judiciales esta semana.

La jueza Marianela Maldonado le negó dos solicitudes, la primera sobre el pedido de información a Contraloría y la segunda sobre la ampliación del plazo para la entrega de las pruebas de descargo ante la predeterminación de destitución.

La magistrada definió que la acción de información no reúne los requisitos constitucionales y legales, ya que “la Contraloría ha actuado en ejercicio de sus legítimas facultades”, mientras que sobre la ampliación del plazo, expuso que no se ha demostrado la vulneración de un derecho, por lo que, no se puede ampliar los plazos establecidos.