Chris Hemsworth terminará su ciclo como ‘Thor’ en The Avengers 4

En una entrevista concedida a USA Today, el actor, que ha interpretado al superhéroe del martillo por siete años, admitió que su relación contractual para interpretar e ‘Thor’ terminará en 2019, año en el que se estrenará la cuarta entrega de The Avengers.

“De acuerdo al contrato, ahora mismo, sí, esto es todo… he terminado. No voy a interpretar al personaje de nuevo”, admitió Hemsworth en el medio estadounidense.

El actor australiano expresó su temor por dejar de interpretar a este personaje del universo de Marvel. “Ésta realmente parecía ser una cosa sin fin. Y ahora está potencialmente terminando”, dijo el actor de 34 años.

A lo largo de estos siete años, Hemsworth ha interpretado al personaje en tres filmes exclusivos del príncipe de Asgard —Thor (2011), Thor: The Dark World (2013) y Thor: Ragnarok (2017) —, en tres películas de la saga The Avengers — The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015) y la próxima a estrenarse Avengers: Infinity War— y en la cinta Doctor Strange de 2016.

Con información de Teletrece