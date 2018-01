Descubren narco submarino de Pablo Escobar

Según la cadena FoxNews, dos exagentes de la CIA dieron con el paradero de un narco submarino que era usado por el cartel de Medellín y propiedad de Pablo Escobar, uno de los más sanguinarios narcotraficantes de Colombia.

En filmaciones para Discovery UK, los dos exagentes de la CIA, Doug Laux y Ben Smith, están explorando las aguas frente a la costa caribeña de Colombia después de recibir un aviso de que uno de los submarinos llenos de cocaína de Escobar estaba allí.

Mientras que el clip de los buceadores los muestra desenterrando solamente una caja de metal, los dos exagentes creen que el cambiante lecho marino y los frecuentes huracanes que asolan la región podrían haber movido u oscurecido los restos del naufragio.

Laux y Smith lograron encontrar la nave en el fondo del mar con ayuda de dos buzos. Sin embargo, no hallaron rastro de algún tesoro.

“No hay dinero, joyas, ni drogas”, dijo uno de los exagentes.

“Hay informes históricos que sugieren que los narcos cuando fueron confrontados por la Marina o la Guardia Costera arrojaron todo el dinero y las drogas por la borda y huyeron”, dijo Smith en un video publicado en YouTube. “Tal vez no sea un submarino, pero no puedo pasar por alto la posibilidad de que pueda ser una de esas cosas”.

Smith agregó: “Creo que vale la pena emplear el tiempo en buscarlo”.

El narcotraficante colombiano comenzó como un delincuente de poca monta robando autos y vendiendo contrabando de cigarrillos, y luego Escobar incursionó en el negocio de la cocaína en la década de 1970 y, a mediados de la década de 1980, se convirtió en el narcotraficante más rico y notorio del mundo, con una supuesta fortuna de US$ 22 mil millones y la revista Forbes lo catalogó como la séptima persona más rica del mundo en 1989.

En 2009, se descubrieron US$ 8 millones en un complejo escondido en las profundidades de la jungla colombiana, pero esa es solo una pequeña cantidad de la supuesta fortuna de $ 70 mil millones de Escobar que aún se dice que permanece oculta.

