Esta caricatura predijo nuestra obsesión por los ‘smartphones’ hace más de 100 años

The Public Domain Review, es un blog que recopila obras que entraron en el dominio público, y esta semana hizo una publicación que dejan mucho qué pensar.

En la imagen se ve una caricatura en la que detallan a una pareja, cada persona tiene en su poder una máquina trelegráfica portátil. La viñeta fue publicada en 1906.

Según RT, ” La caricatura lleva como título ‘Previsiones para 1907’ y va acompañada de un corto pie de foto: “Estas dos personas no se están comunicando entre sí. La mujer recibe un mensaje de su amante, y el caballero algunos resultados de una carrera””.

El medio reporta que la preocupación de los efectos adversos de la tecnología en las relaciones humanas ya existía hace más de 100 años.

Algunos usuarios de redes calificaron como predictiva y hasta aterradora a la imagen en cuestión.

Wow. From 1906. This Punch cartoon reprinted in yesterday’s @globeandmail is weirdly prophetic. https://t.co/mcANrMLqdV pic.twitter.com/aaFEUz8La7

— DennisVanStaalduinen (@DenVan) 7 de enero de 2018