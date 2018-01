El Estado Islámico le declara la guerra a Hamás

El autodenominado Estado Islámico (EI) declaró la guerra contra la organización palestina Hamás, por no impedir la más reciente ‘movida’ o jugada de EE.UU. en Jerusalén.

En un video, la organización terrorista prometió derrocar a Hamás en la Franja de Gaza y para refrendarlo ejecutó a un supuesto miembro de ese movimiento. Para la rama egipcia del EI, es inaceptable que se haya permitido que el presidente norteamericano Donald Trump trasladara la embajada estadounidense a Jerusalén.

Según The Times of Israel, el partidario del EI que hace la amenaza a la organización palestina fue identificado como Abu Kazem al-Maqdisi, originario de Gaza: “[Hamás] usa sus armas de contrabando para potenciar aquello que no fue revelado por Dios (…) También lucha contra los partidarios del Estado Islámico en Gaza y el Sinaí, y evita la migración de estos partidarios de Gaza al Sinaí”, acusó.

Islamic State in Sinai declares war on Hamas in gruesome execution video https://t.co/iRv54VCnEV pic.twitter.com/sNIBISzi7M — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 4 de enero de 2018

El hombre ejecutado en cámara –mediante un disparo en la parte posterior de la cabeza– era Musa Abu Zamat, un presunto colaborador de Hamás, recoge el portal International Business Times. Luego del disparo mortal, uno de los extremistas islámicos instó a los adeptos del EI a “bombardear” los tribunales y puestos de seguridad del grupo palestino.

Por su parte, el portavoz de Hamás, Salah Bardawill, descartó que se trate de una amenaza real del EI y acusó a Israel de estar detrás del video: “Es una producción sionista”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, no es la primera vez que el EI hace este tipo de advertencias. En julio de 2015, el grupo terrorista difundió un video con amenazas similares: “Vamos a arrancar de raíz el Estado de los judíos y a ustedes [Hamás] y a Al Fatah [organización laica de Palestina]; los laicos no valen nada y ustedes serán conquistados por nuestras feroces multitudes”, expresaron los extremistas, citados en esa oportunidad por la agencia israelí Ynetnews.

Russia Today