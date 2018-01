El fichaje de Gaibor a Independiente se habría caído

La transferencia de Fernando Gaibor de Emelec a Independiente de Avellaneda se ha estancado.

Según información que llega desde el sur del continente, el elenco argentino habría cambiado los términos de la negociación, por lo que Emelec habría suspendido la negociación.

Así lo informó Gustavo Medina, periodista argentino de radio Closs Continental, tras sostener diálogo con Nassib Neme, presidente del CS Emelec.

“Desde Ecuador, el presidente de Emelec me dice que el pase de Gaibor a Independiente no se hace. Emelec da oficialmente por caída la negociación, me dice el presidente de Emelec. Según su palabra, no pueden aceptar cambios en una negociación acordada”, dijo el comunicador a través de su cuenta de Twitter.

En el programa ’90 Minutos’ de Fox Sports, también señalaron que fuentes de Ecuador confirmaron que el traspaso del volante no se concretaría.

No obstante, el club argentino haría esfuerzos para que la negociación no se caiga del todo y lograr el fichaje que Emelec aceptó en principio, 4.2 millones por el 70% del pase del jugador ecuatoriano.

AHORA | @nelsonlafit habló hace minutos con el presidente de @CSEmelec. Este le confirma que el club ecuatoriano desiste de transferir a Fernando Gaibor y asegura que #Independiente cambió las condiciones en las formas de pago pic.twitter.com/2bXn0juvAt — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) 23 de enero de 2018

#Independiente Desde Ecuador, el presidente de Emelec me dice que el pase de Gaibor a Independiente NO se hace. — Gustavo Medina (@GusMedina9) 23 de enero de 2018