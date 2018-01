‘Game of Thrones’ le dirá adiós a sus fanáticos en 2019

La cadena de televisión por cable HBO anunció, por medio de un comunicado en su página web, que “la serie épica de fantasía”, que ha cautivado a millones, “regresará para su octava y final temporada, de seis episodios, en 2019”.

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 4 de enero de 2018