Guillermo del Toro domina las nominaciones al Oscar

‘The Shape of Water’, cinta dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, obtuvo 13 nominaciones para los premios Oscar.

‘The Shape of Water’ es una película de fantasía que se desarrolla en la época de la Guerra Fría. Es en ese contexto que una empleada de limpieza muda se enamora de una criatura anfibia que vive en un estanque de agua de una instalación militar de Estados Unidos.

Muchas de las nominaciones de la película son por la parte técnica—Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición, Mejor Edición de Sonido, Mejor Música Original y Mejor Diseño de Producción—, aunque también destacan las nominaciones de Sally Hawkins en la categoría a Mejor Actriz; Octavia Spencer en la categoría a Mejor Actriz de reparto; Richard Jenkins en la categoría a Mejor Actor de reparto.

Guillermo del Toro obtuvo nominaciones personales en la categoría a Mejor Director y a Mejor Guion Original —nominación compartida con Vanessa Taylor.

Desde que se inició la temporada de premios, ‘The Shape of Water’ ha obtenido ya varias distinciones: un León de Oro de Venecia, varios reconocimientos de los PGA Awards y un Globo de Oro por la dirección de Del Toro.

Etas distinciones perfilan a ‘The Shape of Water’ como favorita para ganar el Oscar a mejor película.

La competencia de Del Toro

‘The Shape of Water’ competirá por el premio a mejor película con:

—Call Me By Your Name

—Darkest Hour

—Dunkirk

—Get Out

—Lady Bird

—Phantom Thread

—The Post

—Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

